Steve Jobs voulait que Dell installe Mac OS, en plus de Windows, sur ses PC

Mac OS aurait pu être disponible sur les PC de Dell, c’est en tout cas ce qu’avait proposé Steve Jobs au constructeur. Mais le projet n’a finalement pas abouti à cause des conditions.

Mac OS aurait pu arriver sur les PC Dell

Michael Dell, cofondateur et patron de Dell, a fait cette révélation aujourd’hui pour la sortie de son nouveau livre et pour les 10 ans de la mort de Steve Jobs. « Toute personne qui veut faire quelque chose d’extraordinaire doit avoir une approche quelque peu différente et non conventionnelle », a déclaré Michael Dell au sujet du cofondateur d’Apple.

Tout a commencé en 1993, lorsque Steve Jobs a été évincé d’Apple et a fondé NeXT. Il avait alors proposé à Dell d’utiliser le système d’exploitation de NeXT, estimant qu’il était plus intéressant que celui de Microsoft. Steve Jobs a également estimé qu’il pouvait saper le marché des stations de travail Unix que vantait Sun Microsystems. Mais Dell a décliné l’offre, expliquant qu’il n’y avait ni applications ni une demande du public.

La seconde approche n’a toujours pas marché

En 1997, Steve Jobs était de retour chez Apple et il a cette fois approché Dell pour proposer d’avoir Mac OS sur ses PC. L’idée était que les clients aient le choix entre Windows et le système d’exploitation d’Apple. Mais là encore, la proposition fut déclinée. Michael Dell fait savoir que Steve Jobs ne voulait pas qu’Apple paie une licence pour chaque PC vendu avec Mac OS. À l’inverse, il voulait que Dell installe Mac OS à côté de Windows sur chaque PC puis que Dell paie Apple pour chaque PC vendu.

Michael Dell, qui a souri en racontant cette histoire à CNET, note que c’était une belle tentative de la part de Steve Jobs. Mais dans le même temps, il juge que cela représentait une proposition économique qui n’avait pas beaucoup de sens parce que son groupe aurait dû verser des centaines de millions de dollars à Apple, même si ses acheteurs de PC n’utilisaient pas Mac OS. Qui plus est, Steve Jobs ne promettait pas un accès à Mac OS pendant plusieurs années. Cela aurait pu bloquer des utilisateurs sur le long terme.

« Cela aurait pu changer la trajectoire de Windows et de Mac OS sur les PC », dit Michael Dell. « Mais évidemment, ils ont pris une autre direction ».