Certes, la série des jeux Farmville ne remportera pas le Game Awards du meilleur jeu de l’année, ni même celui du meilleur jeu mobile, mais le fait est que les Farmville sont des titres casual extrêmement addictifs et qui sont appréciés par des millions de joueurs. Même si ce n’est pas tout à fait nos jeux de prédilection (même sur mobile donc), il nous est tout à fait impossible de faire l’impasse sur Farmville 3, qui s’annonce pour très bientôt sur iOS et Android. La simulation de ferme de Zynga affiche des graphismes plus mignons que jamais et il sera cette fois possible d’élever quelques animaux exotiques (kangourous, ours, tortues, etc.).

A noter aussi la présence d’une météo dynamique et une gestion plus poussée des ouvriers agricoles. Le roi des salles d’attente devrait donc rester tout au sommet de son trône… jusqu’à Farmville 4 on présume. Les joueurs intéressés peuvent se préinscrire à cette adresse afin de ne pas rater le jour du lancement.