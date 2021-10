Finalement, on a fini par trouver un analyste affichant quelques craintes sur les ventes d’iPhone 13. Samik Chatterjee de JP Morgan estime en effet qu’il existe un risque potentiel que les arrêts temporaires d’usines finissent par impacter la disponibilité (et donc les ventes) d’iPhone 13 et 13 Pro durant le 4ème trimestre 2021. Les arrêts temporaires de certaines unités de production ont deux causes principales aujourd’hui, soit le COVID-19, soit la décision de la Chine de restreindre la consommation énergétique du pays à un moment où le coût de l’énergie explose un peu partout dans le monde.

Chatterjee note que l’évolution des commandes de composants d’iPhone 13 évolue plus lentement que d’habitude, même en prenant en compte les délais de production dus à des soucis de production du module photo (composant de stabilisation). Pour l’analyste, Apple aurait limité l’inventaire d’iPhone 13, peut-être afin d’anticiper les nombreux problèmes qui touchent la supply chain. Au final, au lieu des 143 millions d’iPhone qui devaient être initialement produits sur le second semestre 2021, les commandes effectives pourraient ne pas dépasser les 133 ou 138 millions d’iPhone, ce qui reste bien évidemment très conséquent.