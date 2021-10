Les précommandes pour l’Apple Watch Series 7 sont maintenant lancées, comme c’était prévu. Les premières livraisons auront lieu le 15 octobre, soit vendredi prochain. Attention au stock qui se veut limité, il ne faut pas traîner pour avoir rapidement un exemplaire.

Précommande pour l’Apple Watch Series 7

La nouvelle montre est maintenant disponible en 41 et 45 mm, contre 40 et 44 mm pour l’Apple Watch Series 6. Apple parle d’une surface d’affichage plus grande de 20% cette année, ce qui permet d’avoir davantage d’informations à certains endroits. C’est notamment le cas sur les cadrans. Aussi, on retrouve un clavier complet pour taper du texte si besoin, une résistance IP6X et une étanchéité jusqu’à 50 mètres. La montre propose toujours 18 heures d’autonomie, mais Apple propose cette année la charge rapide avec 45 minutes qui suffisent pour passer de 0% à 80%.

Le premier prix de l’Apple Watch Series 7 est de 429 euros. Cela concerne le modèle standard de 41 mm avec seulement le support du Wi-Fi. Les prix augmentent selon les options : bracelets, support de la 4G et modèle de 45 mm.

La précommande de l’Apple Watch Series 7 est disponible sur l’Apple Store en ligne. Il est également possible de passer par les revendeurs, dont Amazon, la Fnac, Boulanger et Darty.