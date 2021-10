Apple annonce aujourd’hui que les précommandes pour l’Apple Watch Series 7 débuteront le 8 octobre et la commercialisation se fera le 15 octobre. Cela confirme ainsi les récentes rumeurs qui ont circulé à ce sujet. La marque de luxe Hermès, partenaire d’Apple pour les bracelets, avait également parlé de la date du 8 octobre pour les précommandes.

Précommandes de l’Apple Watch Series 7 ce vendredi

Les précommandes pour l’Apple Watch Series 7 auront lieu le 8 octobre à partir de 14 heures (heure française). Il y aura aussi bien le modèle de 41 mm que le modèle de 45 mm. La disponibilité se fera en France et dans plus de 60 pays au total selon les dires d’Apple.

Pour rappel, Apple a annoncé l’Apple Watch Series 7 le mois dernier lors de la keynote où furent également annoncés les iPhone 13, iPad mini 6 et iPad 9. La montre sera disponible avec des cadrans de 41 et 45 mm (contre 40 et 44 mm pour l’Apple Watch Series 6). Il y a également un écran plus grand, des bords réduits de 40% et un écran 70% plus lumineux en intérieur lorsque votre poignet est baissé.

Citons par ailleurs la charge plus rapide (33 % plus rapide que sur la Series 6), une meilleure résistance aux chutes, un indice de protection IP6X et une étanchéité jusqu’à 50 mètres. Et bien sûr, watchOS 8 est pré-installé.

Apple ne donne pas officiellement la raison du retard par rapport aux iPhone 13, iPad mini 6 et iPad 9 qui sont déjà en vente. Mais les fuites ont révélé qu’il y a eu un problème au niveau de la production, avec le processus qui est plus complexe que celui de l’Apple Watch Series 6. Mais c’est maintenant de l’histoire ancienne.