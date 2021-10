La date de sortie pour l’Apple Watch Series 7 serait la mi-octobre, avec les précommandes qui devraient avoir lieu dès la semaine prochaine, selon les dires du leaker Jon Prosser.

Une disponibilité à la mi-octobre pour l’Apple Watch Series 7 ?

Apple a annoncé son Apple Watch Series 7 lors de la keynote du 14 septembre, où furent également présentés les iPhone 13, iPad mini 6 et iPad 9. Autant ces trois-là ont eu le droit à une date de sortie (ils sont déjà en vente en réalité), autant Apple a été un peu vague pour sa montre. La sortie est prévue pour l’automne, sans plus de précision.

Officieusement, il a été dit que les fournisseurs avaient des problèmes de production avec la montre. Cela s’expliquerait par des changements de certains composants, dont l’écran plus grand, qui impliquent de nouveaux processus de fabrication. Tout n’était pas prêt dans les temps, d’où le délai supplémentaire pour la commercialisation.

En tout cas, une disponibilité de l’Apple Watch Series 7 pour la mi-octobre semble assez plausible. Il en va de même pour les précommandes dès la semaine prochaine, sachant qu’Apple les organise généralement une semaine avant la mise en vente.

Les principaux changements de l’Apple Watch Series 7 sont les écrans plus grands (41 et 45 mm) et la charge encore plus rapide. Les rumeurs avaient évoqué un changement plus radical avec notamment des bordures plates, mais il n’a pas eu lieu. S’agira-t-il en réalité du design pour l’Apple Watch Series 8 de 2022 ?