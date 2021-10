C’est aujourd’hui à 14 heures qu’Apple lancera les précommandes pour l’Apple Watch Series 7. Il se trouve que le constructeur a été assez discret sur les prix, en évoquant seulement le tarif de départ, à savoir 429 euros. Mais les différents prix ont depuis fuité grâce au leaker Jon Prosser.

Les prix de l’Apple Watch Series 7

Voici dans le détail des différents prix pour les variantes de l’Apple Watch Series 7 :

Modèle 41 mm en aluminum (GPS) – 399$

Modèle 45 mm en aluminum (GPS) – 429$

Modèle 41 mm en aluminum (GPS + cellulaire) – 499$

Modèle 45 mm en aluminum (GPS + cellulaire) – 529$

Modèle 41 mm Nike (GPS) – 399$

Modèle 45 mm Nike (GPS) – 429$

Modèle 41 mm Nike (GPS + cellulaire) – 499$

Modèle 45 mm Nike (GPS + cellulaire) – 529$

Modèle 41 mm en acier inoxydable avec bracelet sport (GPS + cellulaire) – 699$

Modèle 45 mm en acier inoxydable avec bracelet sport (GPS + cellulaire) – 749$

Modèle 41 mm en acier inoxydable avec bracelet milanais (GPS + cellulaire) – 749$

Modèle 45 mm en acier inoxydable avec bracelet milanais (GPS + cellulaire) – 799$

Modèle 41 mm en titane (GPS + cellulaire) – 799$

Modèle 45 mm en titane (GPS + cellulaire) – 849$

Il n’y a pas eu de fuite pour les prix en euros, mais on peut plus ou moins les deviner. Par exemple, l’Apple Watch Series 7 de base coûte 399$ aux États-Unis et 429€ en Europe.

Rendez-vous à 14 heures pour précommander votre Apple Watch Series 7. Les premières livraisons se feront le 15 octobre. Attention : le stock serait limit au départ.