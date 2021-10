Les clients de la banque en ligne Shine peuvent désormais utiliser Apple Pay en France, ainsi que dans d’autres pays. Shine vise surtout les entreprises (TPE, PME, start-up), professions libérales, artisans et les indépendants.

Apple Pay prend maintenant en charge une nouvelle banque

« Vous avez été nombreux et nombreuses à nous le demander : Apple Pay est désormais disponible sur Shine et vous permet de régler vos achats plus simplement que jamais, avec votre smartphone », indique la banque en ligne. Le processus est bien évidemment le même que celui des autres banques.

« Payer avec Apple Pay, c’est exactement comme payer en sans contact avec votre carte Shine… les limites de paiement en moins ! Avec Apple Pay vous pouvez régler des achats supérieurs à 50 euros (le plafond en vigueur pour les paiements sans contact classiques) », indique la banque.

Si vous êtes un client de Shine, mettez à jour l’application depuis l’App Store. Une fois que c’est fait, ouvrez l’application et rendez-vous dans Plus > Carte Bancaire. À ce stade, cliquez sur « Ajouter à Apple Pay ». L’application Wallet va alors s’ouvrir pour vous permettre de finaliser le processus.

Apple Pay est disponible sur iPhone, iPad ou Apple Watch, que ce soit pour payer dans les boutiques physiques, dans les applications ou sur Internet (via Safari). C’est le cas avec Shine et toutes les autres banques.