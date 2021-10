Cela fait un moment maintenant que des utilisateurs avec un iPhone critiquent l’interface des applications iOS de Google, jugeant qu’elles rappellent trop Android. Ils aimeraient bien que Google s’adapte au système d’exploitation d’Apple afin d’avoir une meilleure expérience visuelle. Bonne nouvelle pour ces personnes, c’est ce que Google a prévu.

Les applications iPhone de Google vont mieux s’adapter à iOS

C’est par le biais de Twitter que Jeff Verkoeyen, un cadre chez Google qui s’attarde à l’interface des applications sur les plateformes d’Apple, a évoqué le rapprochement avec iOS. Il explique que Google voulait au départ créer une interface unique entre les différentes plateformes et créer ses propres librairies afin de combler les lacunes d’UIKit (un framework d’Apple pour les applications en lien avec l’interface). Mais la situation a évolué.

« Alors que nous poursuivions notre quête de la parité des pixels entre les plateformes, nos composants iOS s’éloignaient de plus en plus des fondamentaux de la plateforme d’Apple, car ces fondamentaux évoluaient également d’année en année », explique le cadre. Google a donc commencé à réfléchir sur l’interface de ses applications iOS. « Un commutateur doit-il vraiment être créé sur mesure en fonction d’un système de conception générique ? Ou pourrait-il suffire d’utiliser la solution du système et de passer à autre chose ? », demande le cadre. Google a décidé de partir sur la deuxième solution, c’est-à-dire utiliser des éléments proposés par Apple pour iOS plutôt que créer les siens.

Google va donc adopter des éléments de base avec ses applications iPhone et appliquera de légers ajustements pour conserver son aspect sur iOS. Certains composants personnalisés seront encore nécessaires et ils bénéficieront désormais de « plus d’attention et de concentration », assure le groupe. Il reste à voir dans quelle mesure les applications Google pour iPhone s’écarteront de leurs versions Android. Doit-on s’attendre à un changement plus que notable ? Réponse dans quelques mois quand les mises à jour seront disponibles.