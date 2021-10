Apple a publié sur son compte Instagram de jolis clichés réalisés (sans retouches) à l’iPhone 13 Pro/Pro Max par de jeunes photographes. Cette nouvelle collection Shot on iPhone met ainsi à l’honneur les photographes Zerb Mellish, Cody Cobb, Jake Michaels, Jason Nocito, Ryan Caruthers et Julien James. Apple insiste notamment sur les capacités étendues du capteur ultra Grand Angle, qui offre un FoV de 120° et peut capter presque 50% de lumière en plus que le capteur équivalent sur l’iPhone 12 Pro, ce qui ne sera pas du luxe pour prendre des clichés en conditions de faible luminosité. Ces évolutions des capteurs étaient très attendues (n’oublions pas le mode Macro vraiment efficace ainsi que les performances de pointe en vidéo), et permettent à Apple de finir dans le top 5 du dernier classement DXOMARK des meilleurs photophones (et à la première place pour les capacités vidéos).