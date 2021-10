Apple a expédié les Apple Watch Series 7 aux clients qui ont été les premiers à passer une précommande le 8 octobre à partir de 14 heures. La livraison se fera dès le 15 octobre.

L’expédition des Apple Watch Series 7 concerne pour l’instant les États-Unis et non les autres pays. Cela s’explique par le fait qu’Apple offre un suivi aux clients américains dès l’envoi des usines de production en Chine. La situation est un peu différente pour les Européens.

Comme nous l’expliquions pour le cas des iPhone 13, Apple expédie ses nouveaux produits dans ses entrepôts européens depuis les usines en Chine. Mais le client européen n’a pas le suivi ici. Il l’obtient seulement quand sa commande part des entrepôts européens pour se rendre à son domicile (ou autre lieu de livraison). Il faut donc s’attendre à ce que les clients européens reçoivent jeudi le suivi pour leur Apple Watch Series 7.

it appears my apple watch series 7 has shipped, this is going to be another long week of waiting 5 days for this to arrive like my new phone, damn excitement makes everything so slow pic.twitter.com/t8fFwlTwDw

— lion 🎃 (@lionwastaken) October 11, 2021