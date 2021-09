Apple a commencé à expédier les premiers iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro Max et iPhone 13 Pro Max. Plusieurs clients ont dès maintenant accès au suivi de livraison.

Cela reste à confirmer, mais il semblerait que l’expédition des différents iPhone 13 concerne pour l’instant les États-Unis (et peut-être le Canada) et non les autres régions du monde. Cela s’explique par le fait qu’Apple offre un suivi aux clients américains dès l’envoi des usines de production en Chine. La situation est un peu différente pour les Européens.

En effet, Apple expédie ses nouveaux produits dans ses entrepôts européens depuis les usines en Chine. Mais le client européen n’a pas le suivi ici. Il l’obtient seulement quand son iPhone part des entrepôts européens pour se rendre à son domicile (ou autre lieu de livraison).

Étant donné que la date de livraison pour les iPhone 13 est le 24 septembre, ne soyez surpris si vous devez attendre le 23 septembre pour avoir l’expédition depuis les entrepôts européens et donc le suivi de livraison qui va avec.

Voici plusieurs tweets d’Américains concernant l’expédition et le suivi des iPhone 13 :

Via UPS my choice, shipping for the 13 is starting to happen. pic.twitter.com/jbDCqb0Q4V

Ooooooo my iPhone 13 Pro is being delivered via UPS! This is a first! I like it! UPS usually gets here faster than FedEx!

— 🟣The Man About Tech #VidSummit2021 (@Vyyyper) September 19, 2021