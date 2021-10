Les bons jeux de skateboard ne manquent pas sur iOS, mais The Ramp pourrait bien devenir la nouvelle référence du genre. Ce superbe titre du studio Hyperparadise mise en effet sur une réalisation à la fois sobre et spectaculaire. Les grinds et les sauts sont tout à fait classiques, mais les rampes vertigineuses et un gameplay direct confèrent à ce jeu un attrait singulier. La réalisation graphique est de premier plan, avec une gestion fine des ombres, des animations au poil et des décors détaillés et bien texturés.

En outre, les différents skate-park (en vue iso) prennent parfois des allures de dioramas, ce qui ajoute encore une couche d’originalité à l’ensemble. Déjà disponible sur PC depuis plusieurs mois, The Ramp s’annonce donc sur iOS et sera disponible dans l’App Store le 10 novembre prochain. Il est possible de précommander le jeu à cette adresse.