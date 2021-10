Le Mac se porte (très) bien, merci pour lui. Et pour une fois, on ne prendra pas ombrage des différences d’estimations entre les cabinets d’analyse sachant que la tendance est la même partout. IDC nous affirmait hier que le Mac était sur le point de passer la barre des 9% de Pdm, et aujourd’hui Canalys nous jure sur ses calculettes que la firme de Cupertino a largement dépassé cette marque !

Canalys estime donc qu’Apple a écoulé 7,8 millions de Mac sur le trimestre (Q3), soit une croissance de 14,4% (+10% pour IDC). La part de marché du Mac serait désormais de 9,3%, ce qui est un peu mieux que les 8,8% calculés par IDC. Apple performe largement au dessus du marché du PC (+5% de croissance en volume), ce qui lui permet d’assurer sa quatrième place au classement des fabricants d’ordinateurs (idem pour IDC là encore). Le rapport de Canalys se distingue vraiment de celui d’IDC sur un point : Acer remplace Asus à la 5ème place, avec un peu plus de 6 millions de PC vendus sur la période. Les trois premières places sont occupées dans l’ordre par Lenovo (19,7 millions de ventes, 23,5% de Pdm, +2,5%), HP (17,5 millions, 20,9% de Pdm, -5,7%) et Dell (15,1 millions, 18,1% de Pdm, +25%).

Ishan Dutt de Canalys se montre plutôt prudent concernant le volume de ventes sur le trimestre en cours, craignant des perturbations sur les chaînes d’approvisionnement (coupures d’électricité, rebond du Covid dans certaines régions, pénurie de composants, etc.).