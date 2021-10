Attention, cette rumeur est à prendre avec de grosses pinces de homard : si l’on en croit le site iDropNews, dont le taux de réussite en rumeurs est tout sauf exceptionnel, Apple plancherait sur une Apple TV avec un tout nouveau design. Cet Apple TV new gen serait nettement plus fin que le modèle actuel, afficherait des bords moins arrondis (à la façon des derniers iPhone), et surtout, disposerait sur sa partie supérieure d’une coque en plexiglass !

Tout à fait entre nous, la coque en plexi semble à ce point improbable que l’on en vient à douter de la rumeur dans son ensemble, mais après tout, rien n’interdit d’imaginer une Apple TV vraiment relookée (le form-factor n’a quasiment pas bougé depuis le premier modèle). L’Apple TV reste l’une des box les plus compactes du marché, ce qui explique peut-être qu’Apple ne se presse pas pour changer son design, mais tout de même…

Autre rumeur à prendre de très loin avec une pince de grue, Apple développerait dans le plus grand secret (oups, plus maintenant donc…) une console de jeu hybride assez similaire à une Nintendo Switch. Bon, on y croit pas du tout, mais tous les espoirs sont autorisés…