Les ventes d’iPhone 13 semblent toujours aussi solides, et si l’on en croit l’analyste Samik Chatterjee de JP Morgan, les délais de livraison indiquent que les nouveaux modèles sont encore plus demandés que les iPhone 12 de l’an dernier. Chatterjee note en outre que les délais de livraison ont commencé à se réduire à la troisième semaine de disponibilité pour l’iPhone 12, et à la quatrième semaine pour l’iPhone 13. Les tensions sont donc plus fortes sur l’iPhone 13, mais cela peut provenir aussi de stocks un peu plus faibles que prévu (à cause des différents soucis touchant la supply chain), même si ce n’est pas l’explication la plus probable.

Dans le détail, les délais de livraison réels s’amélioreraient franchement pour l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini (deux à trois jours de délais en moins), mais l’évolution serait plus lente pour les modèles Pro (1 jour de mieux seulement). Les délais de livraison estimés sont de 14 jours pour l’iPhone 13 mini, 20 jours pour l’iPhone 13, 35 jours pour l’iPhone 13 Pro et 35 jours pour l’iPhone 13 Pro Max. Cela s’améliore lentement à partir de la troisième semaine de disponibilité (-1 jour sur tous les modèles en moyenne). Aux États-Unis ( 35 % de toutes les expéditions d’iPhone), les délais de livraison sont respectivement de 14, 20, 34 et 34 jours pour l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max.

Où trouver des iPhone 13 et 13 Pro en stock ?

