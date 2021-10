Apple TV+ diffuse aujourd’hui une nouvelle bande-annonce pour The Shrink Next Door, après la première qui remonte à juin. Il s’agit de la prochaine série du service de streaming avec Paul Rudd, Will Ferrell et Kathryn Hahn au casting.

Nouvelle bande-annonce pour The Shrink Next Door

Inspirée d’événements réels et d’un podcast original du même nom, The Shrink Next Door suit la manipulation et l’exploitation pendant des décennies du psychiatre Isaac « Ike » Herschkopf (Paul Rudd) et de son patient de longue date Martin « Marty » Markowitz (Will Ferrell). Le docteur Ike est accompagné de sa femme Bonnie Herschkopf (Casey Wilson), qui ne se doute de rien, et si Marty est sans défense face aux offres alléchantes du psychiatre, sa sœur Phyllis (Kathryn Hahn), à la tête dure, ne l’est pas.

Outre leur rôle principal, Paul Rudd et Will Ferrell sont également producteurs exécutifs du projet. Will Ferrell, Jessica Elbaum et Brittney Segal seront producteurs exécutifs pour Gloria Sanchez Productions. Georgia Pritchett est une productrice exécutive en plus d’écrire le scénario, et le réalisateur Michael Showalter est producteur exécutif aux côtés de Jordana Mollick pour Semi-Formal Productions.

The Shrink Next Door fera ses débuts sur Apple TV+ le 12 novembre 2021 avec trois épisodes d’un coup. Les spectateurs auront ensuite le droit à un nouvel épisode chaque vendredi. Il y aura une seule saison avec huit épisodes au total.