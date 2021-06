Apple TV+ enchaine avec les annonces ces derniers jours, avec aujourd’hui The Shrink Next Door. Il s’agit d’une mini-série avec Will Ferrel, Paul Rudd et Kathryn Hayn. Nous avons le droit à une bande-annonce et une date de sortie.

The Shrink Next Door est une mini-série de huit épisodes qui sera diffusée sur Apple TV+ à compter du 12 novembre 2021. Elle explore une relation étrange, alarmante, déformée, limitative et codépendante entre un thérapeute et son patient. Dans cette comédie noire, inspirée du podcast du même nom de Joe Nocera, Will Ferrell incarne Martin « Marty » Markowitz, un patron d’entreprise textile excentrique, diplômé de l’Ivy League, qui suit une thérapie auprès du psychiatre de Manhattan, Isaac « Ike » Herschkopf (joué par Paull Rudd), au début des années 80. Au fil des années, le (pas si) bon docteur s’infiltre dans presque tous les aspects de la vie et du compte en banque de Marty, orchestrant la rupture de sa relation avec sa sœur, prenant les rênes de la société de Marty et s’installant même dans sa maison d’été dans les Hamptons.

The Shrink Next Door s’ajoute à la liste des programmes originaux d’Apple TV+ qui seront disponibles dans le courant de l’automne. Récemment, la plateforme de streaming a publié une vidéo détaillant son catalogue pour cet été et les mois à venir. La vidéo à retrouver sur cet article.