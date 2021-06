Apple TV+ a mis en ligne une vidéo qui dévoile les prochaines séries du service de streaming. Cela regroupe des contenus qui vont arriver dès l’été 2021 et d’autres qui feront leurs débuts un peu plus tard.

La vidéo d’Apple TV+ permet de découvrir les premières images des séries Foundation, Invasion, The Shrink Next Door, Schmigadoon! et Mr. Corman. Un film, CODA, s’est glissé dans le présentation. Pour rappel, il s’agit de l’adaptation américaine du film français La famille Bélier.

En outre, Apple dévoile des images pour la saison 2 de plusieurs séries. On retrouve The Morning Show, Ted Lasso, See et Truth Be Told. La saison 2 de ces séries verra le jour en 2021 selon Apple. Et pour finir, la vidéo comprend davantage de séries que les enfants et les familles pourront apprécier sur Apple TV+ cette année, notamment Wolfboy and the Everything Factory et Puppy Place, ainsi que de nouveaux épisodes de Doug : le robot curieux.

Apple TV+ coûte 4,99€/mois. Le service est offert pendant un an à tous ceux qui achètent un iPhone, iPad, Mac ou Apple TV. Selon de récentes données, Apple TV+ a seulement une part de marché de 3% en France parmi toutes les plateformes de streaming qui existent.