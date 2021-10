BOE devient le troisième fournisseur d’écran OLED pour les iPhone 13 et rejoint ainsi Samsung et LG, selon Nikkei. Cela fait un moment maintenant que le groupe chinois essaye d’être un fournisseur régulier d’Apple, mais il avait jusque-là échoué parce qu’il ne remplissait pas toutes les conditions.

Un nouveau fournisseur pour l’écran OLED de l’iPhone 13 : BOE

BOE a commencé à la fin septembre à produire des écrans OLED pour les iPhone 13. Il s’agit pour l’instant d’une petite quantité, mais le volume va augmenter au fil du temps. Il reste encore des vérifications à réaliser pour s’assurer que sa production en masse soit irréprochable. « C’est en cours de test final, mais sur la base des résultats des échantillons précédents, BOE ne devrait pas avoir de problème pour passer les tests », a déclaré à Nikkei un cadre informé sur le sujet. « La base de la collaboration entre Apple et BOE repose sur leur précédent projet avec l’iPhone 12, et Apple et BOE veulent tous deux que cela se produise bientôt ».

Jusqu’à présent, BOE fournissait des écrans OLED à Apple, mais uniquement pour les iPhone reconditionnés et ceux qui devaient être réparés. C’est un volume nettement moins important que celui des iPhone vendus chaque jour. Le groupe chinois a depuis fait des efforts, ce qui lui permet de passer un cap et devenir l’un des principaux fournisseurs pour l’iPhone 13 et pas seulement les modèles en réparation ou reconditionnés.

Dans un premier temps, BOE partagera les commandes d’écrans de 6,1 pouces pour l’iPhone 13 avec Samsung, la part de la société chinoise représentant jusqu’à 20% du total. Dans le scénario le plus optimiste, le groupe vise à obtenir 40% des commandes de ce modèle auprès du géant sud-coréen.

De nouvelles négociations en vue

BOE fabrique les écrans OLED de l’iPhone 13 dans son usine de Mian Yang, dans la province du Sichuan en Chine, où il produit déjà des écrans OLED pour Huawei, Honor, Xiaomi et Vivo. La société s’occupe également d’écrans LCD pour l’iPad.

Ce choix d’avoir BOE pour la production de l’écran OLED des iPhone 13 va en tout cas permettre à Apple de relancer des négociations avec Samsung et LG. Il pourrait par exemple être question de revoir les prix pour l’écran, sachant que tel ou tel groupe peut être plus avantageux.

C’est en tout cas un coup dur pour Samsung qui était au départ l’unique fournisseur pour l’écran OLED des iPhone. LG l’a ensuite rejoint et voilà maintenant BOE.