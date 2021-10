Stupeur : Square Enix vient de retirer Final Fantasy 9 de l’App Store, l’un des chef d’oeuvres de la saga qui ne fonctionnait déjà plus depuis de nombreux mois sur iOS. Face au scandale d’un titre proposé à 20 euros tout en étant parfaitement injouable, Square Enix a donc fini par prendre la décision… qui aurait dû être prise depuis longtemps. Ce retrait sera temporaire : l’éditeur japonais a précisé qu’il travaillait sur un correctif pour que le jeu puisse de nouveau fonctionner sur iOS 14.5 (et au delà…). Si l’on se réfère au temps qu’il avait fallu pour le retour de The World Ends With You (excellent au demeurant), les amateurs de FF devront sans doute s’armer de patience.



Au moins le titre est-il encore « vivant » : votre serviteur a encore en travers de la gorge l’absence de tout support pour Monster Hunter Freedom Unite (plus de 20 euros là encore), qui ne marchait plus depuis iOS 14. Square Enix a tout simplement retiré le jeu du store, et n’a jamais corrigé le jeu pour ceux qui l’avaient déjà acheté.