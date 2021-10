Apple TV+ compterait actuellement près de 40 millions d’abonnés dont 20 millions d’abonnés payants. C’est évidemment très peu face à la concurrence, mais la vague récente de contenus originaux (et ceux à venir) pourra peut-être changer la donne. Pour la société d’analyse Digital TV Research (citée par The Hollywood Reporter), rien n’y fera cependant, et Apple gagnera à peine 16 millions d’abonnés payants supplémentaires à l’horizon 2026. L’étude de Digital TV Research prévoit ainsi qu’à cette date, Disney+ cumulera 284,2 millions d’abonnés, Netflix 270 millions et Amazon Prime 243,4 millions. Le chinois iQiyi se placerait à la quatrième position avec 76,8 millions d’abonnés, juste devant HBO Max et ses 76,3 millions d’abonnés.

Apple TV+ a gagné 10 millions d’abonnés payants par an en moyenne depuis son lancement en 2019. Pour la société d’analyse Digital TV Research, le service ne gagnera plus que 2,5 millions d’abonnés/an en moyenne sur les 5 prochaines années, alors même que le catalogue s’étoffe rapidement. Très peu crédible.

Ces prévisions nous semblent pour le moins à prendre avec de grosses pincettes. Car vouer Apple TV+ aux gémonies, c’est bien dans l’air du temps. En effet, malgré la grande qualité globale des productions d’Apple TV+, ces dernières se font souvent démonter par une partie du public, cette même partie du public qui donne pourtant un satisfecit facile aux productions souvent ultra normées et adolescentes d’un Netflix, d’un Disney+ ou d’un Amazon Prime. Les grands sites de médias américains, visiblement soucieux de ne pas froisser ce lectorat (souvent très bruyant sur les réseaux sociaux ou dans les fils de commentaires), se font ainsi l’écho de tout ce qui peut annoncer le pire du pire pour le service.

Pourtant, prévoir une croissance d’à peine 16 millions d’abonnés sur 5 ans, c’est considérer que l’augmentation désormais régulière du catalogue Apple TV+ n’aura strictement aucune influence sur les choix des spectateurs (Fondation, les prochains Scorsese ou Coen, osef donc…). C’est aussi parier sur le fait que sur les 20 millions d’abonnés en période de gratuité, AUCUN ou presque ne franchira le pas à l’issu de la période d’essai. Autant dire que cela nous semble à tout le moins très improbable.