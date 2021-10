Après l’analyse des performances du A15, Anandtech a passé au crible l’autonomie des derniers iPhone 13/13 Pro, et le constat est sans appel. Les nouveaux iPhone font mieux, bien mieux leurs prédécesseurs, et même mieux que la concurrence sur Android. Connecté à internet en WiFi et avec l’écran en 60 Hz, l’iPhone 13 Pro Max, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro se classent en tête du test d’autonomie d’Anandtech, juste devant les Asus ROG Phone. L’iPhone 13 Pro Max tient la distance pendant près de 22 heures, soit 5 heures de mieux que le meilleur smartphone sous Android ! En revanche, pas de miracle pour l’iPhone 13 mini, qui termine tout en bas du classement (près de 11 heures d’autonomie).

Même avec l’affichage en 120 Hz, les résultats restent en faveur des iPhone 13. L’iPhone 13 Pro Max domine toujours le classement (près de 19 heures !) mais il est cette fois suivi par L’Asus ROG Phone 5 (près de 15 heures) et par l’iPhone 13 Pro (14 heures).

Anandtech note que les gains d’autonomie de l’iPhone dépassent en pourcentage les gains de capacité des batteries (+8% à +18% de capacité mAh entre l’iPhone 12 et l’iPhone 13), ce qui signifie que d’autres facteurs sont à prendre en compte (écran ProMotion à fréquence variable, meilleure optimisation d’iOS, etc.).