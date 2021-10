Apple TV+ propose aujourd’hui la bande-annonce de la troisième et dernière saison de sa série Dickinson. Elle fera ses débuts le 5 novembre prochain sur la plateforme de streaming.

Ultime saison pour Dickinson sur Apple TV+

Dans la troisième saison, la période la plus productive d’Emily Dickinson en tant qu’artiste tombe au milieu de la guerre civile américaine qui fait rage et d’une bataille tout aussi féroce qui divise sa propre famille. Tandis qu’Emily tente d’apaiser les divisions qui l’entourent, elle se demande si l’art peut aider à garder l’espoir et si l’avenir peut être meilleur que le passé.

Hailee Steinfeld sera évidemment de retour dans la nouvelle saison Dickinson. Les spectateurs retrouveront Toby Huss, Adrian Blake Enscoe, Anna Baryshnikov, Ella Hunt, Amanda Warren, Chinaza Uche et Jane Krakowski, ainsi que Wiz Khalifa qui rejoindra à nouveau la série dans le rôle de Death. La troisième saison comprendra également des invités, dont Ziwe dans le rôle de Sojourner Truth, Billy Eichner dans le rôle de Walt Whitman, Chloe Fineman dans le rôle de Sylvia Plath, ainsi que Zosia Mamet dans le rôle de Louisa May Alcott et Will Pullen, dans le rôle de Nobody.

La troisième saison de Dickinson sur Apple TV+ sera composée de dix épisodes. Les trois premiers seront disponibles le 5 novembre. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi jusqu’au 24 décembre.