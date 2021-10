Apple a proposé aujourd’hui la bêta 10 de macOS Monterey et celle-ci comprend un changement pour l’interface de Safari. Les favoris sont désormais au-dessus des onglets et non plus en dessous.

Safari évolue avec la bêta 10 de macOS Monterey

Il faut rappeler que Safari 15 (disponible sur macOS Big Sur et inclus par défaut dans macOS Monterey) a complètement changé d’interface. Celle-ci n’est pas appréciée par tout le monde. Beaucoup de personnes trouvent qu’Apple a compliqué son interface, au point que ce ne soit pas très clair.

Divers changements ont eu lieu au fil des différentes bêtas de macOS Monterey. Apple continue aujourd’hui, alors que nous sommes tout de même à la bêta 10 et que la version finale ne devrait pas tarder. Une date de sortie devrait être annoncée le 18 octobre, lors de la keynote.

Le changement visuel pour Safari a également concerné iOS 15 et iPadOS 15. Il y a eu un paquet de changements au fil des bêtas au vu des critiques, à tel point qu’Apple a même proposé une option pour revenir à une interface se rapprochant d’iOS 14 (avec la barre d’adresse en haut de l’écran). Ce n’est pas (encore ?) le cas avec macOS Monterey.

En parlant de la bêta 10 de macOS Monterey, Apple ne propose toujours pas sa fonction « Contrôle universel ». Malgré tout, il est possible de forcer l’affichage des réglages et ces réglages justement ont maintenant le label « bêta ».

Image MacRumors