Apple propose aujourd’hui la bêta de Safari 17 pour les utilisateurs avec un Mac sous macOS Ventura et Monterey. Les utilisateurs avec macOS Sonoma en profitent déjà.

Auparavant, le seul moyen d’essayer la version remaniée de Safari était d’installer la version bêta de macOS Sonoma, ou éventuellement Safari Technology Preview. Désormais, tous ceux qui utilisent macOS Ventura ou macOS Monterey peuvent essayer Safari 17 sans avoir à installer la dernière version bêta du système d’exploitation d’Apple sur leur Mac.

Safari 17 inclut plusieurs nouveautés, dont les Feature Flags, un menu Développeur et un mode responsive design revus, un système de profils, l’ajout des Web Apps, du mieux pour la navigation privée, le support du JPEG XL et HEIC, la fonction Texte en direct pour la reconnaissance verticale de texte dans les images et les vidéos, ou encore un curseur de texte revu qui utilise la couleur d’accentuation du système.

Si vous avez macOS Ventura ou Monterey et voulez tester la bêta de Safari 17, rendez-vous sur le site d’Apple pour les développeurs en cliquant ici. Connectez-vous avec votre identifiant Apple. Au niveau de Safari 17, cliquez sur « View details » puis téléchargez la version qui correspond à votre système d’exploitation.

Un élément important à prendre en compte : le fait d’installer la bêta remplace votre installation existante de Safari. Cela ne vient pas créer une installation à part.