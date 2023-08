Apple propose aujourd’hui au téléchargement une version révisée de la bêta 4 d’iOS 17 sur iPhone et d’iPadOS 17 sur iPad. Elle arrive une semaine après la version d’origine. Cela concerne ici les développeurs.

La bêta 4 révisée d’iOS 17 a pour numéro de build 21A5291j. En comparaison, la version d’origine qui a vu le jour la semaine dernière a pour numéro de build 21A5291h. Quelle est la différence entre les deux ? Difficile de répondre dans l’immédiat, Apple ne communique pas publiquement sur le sujet.

Pour rappel, la bêta 4 d’origine (et donc celle du jour) a retiré a complètement retiré « Mon flux de photos », a ajouté une nouvelle option permettant de désactiver la possibilité de lancer des transferts avec AirDrop en rapprochant deux appareils, a revu l’affichage et les icônes pour les applications iMessage, a légèrement modifié l’apparence des boutons de l’application Apple TV et plus encore. Les nouveautés sont à retrouver sur cet article dédié.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour télécharger la bêta 4 révisée d’iOS 17. À noter également qu’Apple propose aujourd’hui la deuxième bêta publique.

Sur Mac, nous avons là aussi le droit à une bêta 4 révisée (build 23A5301h) de macOS Sonoma. Pour le coup, on peut comprendre cette version sachant que celle de la semaine dernière a causé des problèmes avec plusieurs Mac. Apple a fait nécessaire pour corriger le tir.