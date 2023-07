Apple a proposé aujourd’hui la bêta 4 d’iOS 17 sur iPhone et d’iPadOS 17 sur iPad. Cela concerne les développeurs pour le moment. Voici les nouveautés qui sont disponibles avec cette version.

– Apple a complètement retiré « Mon flux de photos », sachant que le service fermera ses portes demain.

– Une nouvelle option permet de désactiver la possibilité de lancer des transferts avec AirDrop en rapprochant deux appareils. L’option a pour nom « Commencez le partage en approchant les appareils », elle est activée par défaut.

– Dans l’application Messages, Apple a revu l’affichage et les icônes pour les applications iMessage.

iOS 17 Beta 4 Change: The iMessage app drawer has been redesigned, with new icons for each of the apps, including camera, photos, cash, audio, and more.

Beta 4 on the left, beta 3 on the right. pic.twitter.com/Lo7hfkX8Hs

— Supercharged (@spercharged) July 25, 2023