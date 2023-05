Apple fait savoir que la fonctionnalité gratuite « Mon flux de photos », en lien avec iCloud, s’arrêtera le 26 juillet 2023. Le service avait fait ses débuts en 2011 avec iCloud.

La fonctionnalité « Mon flux de photos » vous permet d’accéder aux dernières photos que vous avez prises avec votre iPhone, iPad ou iPod touch, ou que vous avez chargées à partir de votre Mac ou de votre PC. Les photos sont stockées pendant 30 jours.

Apple a ensuite lancé Photos iCloud. On retrouve les photos et vidéos en pleine résolution avec une synchronisation entre les appareils. La seule limite est la capacité de stockage iCloud de votre abonnement.

Voici ce qu’annonce Apple :

Il est prévu que Mon flux de photos s’arrête le 26 juillet 2023.

Dans le cadre de cette transition, les chargements de nouvelles photos vers Mon flux de photos à partir de vos appareils cesseront un mois avant, soit le 26 juin 2023. Toutes les photos chargées dans ce service avant cette date demeureront dans iCloud pendant 30 jours à compter de leur date de chargement et seront disponibles sur tous vos appareils sur lesquels Mon flux de photos est actuellement activé. Le 26 juillet 2023, il ne subsistera plus aucune photo dans iCloud, et le service s’arrêtera.

Les photos figurant dans Mon flux de photos sont déjà stockées sur au moins l’un de vos appareils, donc tant que vous êtes en possession de l’appareil avec les originaux, vous ne perdrez aucune photo dans le cadre de ce processus. Si une photo ne figure pas encore dans votre bibliothèque sur un iPhone, un iPad ou un Mac en particulier, assurez-vous de l’enregistrer dans votre bibliothèque sur cet appareil.

À l’avenir, Photos iCloud sera la meilleure option pour synchroniser sur l’ensemble de vos appareils les photos et vidéos que vous prenez et les stocker en toute sécurité dans iCloud.