Apple vient de lâcher la 4ème bêta de macOS Sonoma (macOS 14), et il semble bien que cette dernière pose quelques soucis à un petit nombre d’utilisateurs. Ces derniers ont été accueillis par un écran entièrement noir et un appareil non fonctionnel. Seul le pointeur de la souris reste visible, mais rien d’autre ne s’affiche à l’écran. Les Mac concernés par ce gros bug post-install sont les MacBook Pro 14 pouces M2, MacBook Air M1 et MacBook Pro M1 Max. Certains utilisateur on pu résoudre cette situation en passant par le mode Recovery et en réinstallant la bêta via ce mode. D’autres encore ont pu retrouver le contrôle de leur machine après de multiples reboots. Bien évidemment, tous les utilisateurs de la bêta ne recensent pas ces types de soucis, et pour la plupart, il n’y a aucun problème particulier à remonter.

Outre ce gros bug d’install, les autres petit soucis rencontrés concernent les widgets (les widgets de certains utilisateurs disparaissent après installation), l’app Apple Music qui refuse de s’ouvrir (plus gênant déjà) ou bien encore de gros problèmes de compatibilité avec Microsoft Outlook. Bien évidemment, la plupart de ces bugs seront corrigés d’ici la version finale de l’OS.