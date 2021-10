Apple TV+ annonce une nouvelle série, il s’agit de Shrinking avec Jason Segel dans le rôle principal. L’acteur, que le grand public a notamment connu avec son rôle de Marshall Eriksen dans How I Met Your Mother, sera également le scénariste et un producteur exécutif.

Une nouvelle série pour Apple TV+ : Shrinking

Shrinking suit un thérapeute en deuil (joué par Jason Segel) qui commence à enfreindre les règles et à dire à ses clients exactement ce qu’il pense. Ignorant sa formation et son éthique, il se retrouve à apporter des changements énormes et tumultueux dans la vie des gens… y compris la sienne. Il y aura 10 épisodes avec la première saison.

Shrinking est une série qui a été créée en partie par l’équipe de Ted Lasso, qui se veut le programme le plus populaire sur Apple TV+. Ted Lasso a déjà remporté de nombreux prix.

Il n’y a pour l’instant pas plus d’information concernant le reste du casting, la durée des épisodes ou la date de sortie de Shrinking sur Apple TV+. On peut donc se douter qu’il faudra attendre 2022 pour la découvrir sur la plateforme de streaming.

Il s’agit en tout cas de la deuxième collaboration entre Jason Segel et Apple TV+. L’acteur a déjà signé pour le film The Sky is Everywhere. Celui-ci n’a pas de date de sortie.