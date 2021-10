Premier patron d’une société du classement Forbes 500 à faire son coming out, Tim Cook est aussi très engagé auprès de la communauté LGBTQ+. Ce mercredi 13 octobre, le CEO d’Apple était présent lors de l’inauguration du premier Café de l’Encircle, une association étatique basée en Utah qui vient en aide aux jeunes de la communauté LGBTQ+. Encircle a tenu à préciser que les personnalités présentes ce jour là – Tim Cook donc mais aussi le gouverneur Spencer J. Cox, le CEO d’America’s First Family Abby Palmer Cox, et d’autres personnes encore – ont versé à l’association 4 millions de dollars sur un objectif de levée de fonds de 8 millions de dollars. Cet argent permettra d’ouvrir 8 nouveaux centres dans 4 états américains.

Proud to support @encircle2gether’s life-saving work providing resources to LGBTQ+ youth in Utah & surrounding states. Great to be with @GovCox, @AbbyPalmerCox, @RyanQualtrics, Ashley Smith, @DwyaneWade, and @stephylarsen as we celebrate the opening of Encircle’s first cafe. pic.twitter.com/E6nN23Uc4m

— Tim Cook (@tim_cook) October 13, 2021

Tim Cook a aussi fait un détour à l’Apple City Creek Center (un petit Apple Store) pour serrer la pince des employés, et s’est entretenu avec des développeurs locaux travaillant sous iOS et macOS.