L’intervention de Tim Cook dans le podcast At Your Service de l’artiste Dua Lipa est en soi un évènement tant Apple s’est longtemps montré frileux concernant les apparitions publiques de ses dirigeants. Beaucoup plus accessible que son prédécesseur le génial et regretté Steve Jobs, Tim Cook a bel et bien changé l’ADN d’Apple sur ce plan, même si la politique du secret reste l’un des mantras de l’entreprise. Bien confortablement assis sur un canapé orange, l’home fort d’Apple a surtout parlé de sa vie personnelle mais aussi de son coming out à la tête d’Apple. Cook estime sur ce point que son action a sans doute brisé un tabou au sein des grandes entreprises du Fortune 500, mais qu’il reste encore du travail pour une pleine acceptation – aux plus hauts postes – des personnes LGBTQ et des femmes.



Le CEO d’Apple est aussi revenu sur sa collaboration avec Steve Jobs, déclarant que ce dernier était profondément « original » et que si ce dernier « était en vie, il serait toujours CEO (d’Apple, Ndlr) ». Tim Cook a aussi longuement abordé le soucis de l’addiction au numérique, particulièrement présent chez les jeunes générations. Ce sujet semble vraiment inquiéter Cook depuis quelques années, au point que l’on a presque l’impression que le CEO d’Apple est directement à l’origine de la fonction Temps d’Ecran d’iOS. Cook avoue d’ailleurs que lui même s’est senti débordé par le nombre de notifications qu’il recevait quotidiennement.