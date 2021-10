C’est une surprise : le studio Ustwo Games vient de mettre à jour son jeu vedette Monument Valley 2 (Lien App Store – 1,99 euros – iPhone/iPad) avec un tout nouveau chapitre composé de 6 niveaux supplémentaires. Ce chapitre intitulé Lost Forest est en fait une opération de soutien à Play4Forests, une association qui tente de protéger les forêts des conséquences du réchauffement climatique et du déboisement sauvage. Les nouveaux niveaux du jeu permettront donc, peut-être, de sensibiliser les joueurs à cette cause noble. Au delà du message, Monument Valley 2 est un pur chef d’oeuvre du jeu mobile qui propose des niveaux-puzzle dans des environnements inspirés de l’artiste Escher.

Our brand new chapter for Monument Valley 2 is OUT NOW! The Lost Forest is a special chapter we have created to help protect trees, as our contribution to the Playing For The Planet Green Game Jam!#monumentvalley2 #PlayingForThePlanet #GreenGameJam pic.twitter.com/CjqYvrZqUT

