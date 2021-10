Apple vante la dalle ceramic shield de ses nouveaux iPhone 13 Pro, une dalle toujours plus résistante que celle des précédentes générations d’iPhone. Mais jusqu’à quel point l’iPhone 13 Pro est-il vraiment solide ? Un utilisateur a voulu en avoir le coeur net… en organisant un petit comparatif de résistance aux chocs… un peu particulier : à ma gauche l’iPhone 13 Pro et à ma droite le Nokia 3310, l’un de ces modèles de mobiles que l’on disait increvable face aux nouveaux smartphones et leurs grands écrans tout fragiles. A tour de rôle, les deux modèles sont jetés dans une cage d’escalier à partir d’une hauteur de 20 étages. Brutal.



Et alors me direz vous ? Le constat est cruel pour le pauvre Nokia, qui s’est littéralement pulvérisé au contact du sol. En revanche, l’iPhone 13 Pro a fait mieux que résister à la chute; le dos de l’appareil est brisé, mais l’écran n’a pas une égratignure et surtout, l’iPhone reste parfaitement fonctionnel ! Plus fort encore, l’iPhone continuera à fonctionner après deux chutes supplémentaires de la même hauteur. Robuste le bougre !