Jailbreak réussi pour l'iPhone 13 Pro sous iOS 15

Pangu et Kunlun Lab ont chacune réussi le jailbreak d’un iPhone 13 Pro tournant sous iOS 15. La première équipe va rappeler des souvenirs à certains, c’est elle qui proposait des outils pour jailbreaker à l’époque d’iOS 9.

Un premier jailbreak pour l’iPhone 13 Pro et iOS 15

Aussi bien Pangu que Kunlun Lab ont été en mesure de réaliser le jailbreak de l’iPhone 13 Pro à l’occasion de la TianfuCup (TFC) 2021. Il s’agit d’un concours en Chine avec trois épreuves où les participants doivent être en mesure d’exploiter des failles de sécurité sur divers appareils. La prime totale du concours monte jusqu’à 1,5 million de dollars.

Team PangU pwned iPhone13 Pro remote jailbreak on the day1 of TianfuCup, will take $300k as reward and ranked as #1 currently. pic.twitter.com/9zQqJnkFIa — mj0011 (@mj0011sec) October 16, 2021

Il n’y a pour l’instant pas de détail technique concernant la méthode utilisée par l’équipe Pangu, si ce n’est que ce fut un jailbreak à distance. Cela lui a permis de toucher 300 000 dollars de prime. Pour sa part, Kunlun Lab a également réalisé un jailbreak à distance en passant par Safari. Toute la manipulation a seulement pris 15 secondes.

First entry for day2 of TianfuCup, Kunlun Lab pwned iPhone 13 Pro remote code execution (mobile safari) on stage with only 15 seconds pic.twitter.com/KGkNpSTcS1 — mj0011 (@mj0011sec) October 17, 2021

À quand un outil de jailbreak pour le public ?

Bien évidemment, certains se demandent déjà quand le jailbreak de l’iPhone 13 et d’iOS 15 verra le jour. Il est bon de noter que les équipes comme Pangu et Kunlun Lab ne s’adressent plus au grand public. Il ne faut donc pas attendre un outil de jailbreak de leur part. La seule solution est d’attendre que quelqu’un trouve des failles de sécurité et les exploite avec un outil public. Cela peut être une question de semaines, de mois… voire plus. Peut-être que cela viendra de la part de Pwn20wnd, qui a sorti des jailbreaks dans le passé avec son outil Unc0ver.