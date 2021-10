Le MacBook Air de 2022 aurait aussi une encoche

Le MacBook Air de 2022 serait comme le MacBook Pro qu’Apple va annoncer ce soir, à savoir un design avec une encoche. Ce choix peut surprendre, sachant qu’il n’y aurait pas Face ID pour autant.

Une encoche pour le MacBook Air de 2022

L’information de l’encoche pour le MacBook Air de 2022 vient de Ty98. Ce leaker a partagé l’information sur un forum chinois au mois d’août, mais personne ne l’avait remarqué ou pris au sérieux. La situation a évolué depuis ce week-end, sachant qu’il y a justement eu des fuites et une image révélant une encoche sur le MacBook Pro qu’Apple annoncera dans quelques heures.

Toujours selon le leaker, le prochain MacBook Air « rendra beaucoup mieux » car Apple prévoit d’éliminer le design actuel avec les coins arrondis. L’ordinateur portable a longtemps eu un design qui passe de plus épais à l’arrière à plus fin à l’avant. Le leaker affirme à ce sujet que le prochain ordinateur portable aura un design « très rond et léger ». Difficile de dire pour l’instant ce qu’il signifie par « très rond ».

Il y a déjà eu de précédentes rumeurs sur ce MacBook Air de 2022. L’appareil aurait le droit à un écran Mini-LED de 13 pouces, plusieurs coloris pour l’extérieur et une nouvelle puce plus puissante. Le MacBook Air existant dispose de la puce Apple M1 et a vu le jour en novembre 2020.