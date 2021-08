Kuo : MacBook Air Mini-LED avec plusieurs coloris pour mi-2022

2022 marquera le lancement d’un MacBook Air avec un écran Mini-LED et disponible en plusieurs coloris, selon Ming-Chi Kuo. L’analyste, qui a généralement de bonnes informations, rejoint ainsi des informations de Bloomberg et Jon Prosser.

Le MacBook Air de 2022 aurait le droit à un tout nouveau design qui serait similaire à celui des prochains MacBook Pro de 14 et 16 pouces qui doivent voir le jour d’ici quelques mois. Kuo ajoute que le fournisseur chinois BOE s’occuperait de l’écran de Mini-LED, là où ce serait LG et Sharp pour l’écran Mini-LED des prochains MacBook Pro.

Naturellement, le nouvel ordinateur portable d’Apple aura le droit à une nouvelle puce. Le modèle actuel embarque la puce M1. Une arrivée à la mi-2022 suggère qu’on sera déjà à la puce M2 et peut-être même à la puce M2X. À voir toutefois si Apple va choisir cette puce. Le fabricant pourrait se contenter de la M2 pour réduire les coûts. Car comme on peut s’en douter, un écran LCD et un écran OLED n’ont pas le même prix. Mais Kuo se veut confiant et pense que le premier prix actuel (1 129 euros) du MacBook Air restera le même avec le modèle de 2022.

L’incertitude de Kuo concerne l’avenir du MacBook Air avec la puce M1. Apple va-t-il l’abandonner quand il sortira le nouveau modèle ? Ou bien va-t-il le conserver au catalogue et baisser son prix ?