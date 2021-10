Avec Hundred Days (Lien App Store – 5,99 euros – iPhone/iPad), le viticulteur qui sommeille en vous va pouvoir enfin s’exprimer. Mais attention, on ne parle pas ici d’une simulation légère mais bien d’un jeu de micro-gestion assez poussé avec une multitude de paramètres à prendre en compte : choix et protection du cépage, gestion des saisons et des intempéries, phases de fermentation, création de l’étiquette, choix de la forme de la bouteille, vente et acheminement des bouteilles jusqu’au client final, etc. La direction artistique du titre, à la fois très maitrisée et sobre, permet de s’y retrouver relativement facilement dans la multitude de menus et sous menus.

On notera que le studio a pensé aux joueurs les moins férus de simulation : trois niveau des difficultés sont proposés, du plus facile à la simu de vigneron. Il sera ainsi possible de progresser à son rythme ou pour le dire autrement, de prendre de la « bouteille » au fil des parties (hum…)