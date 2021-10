Apple baisse le prix de l’accès à Apple Music, et c’est suffisamment rare pour valoir un article. Apple Music Voice Plan, c’est tout Apple Music, mais piloté à la voix via Siri (et seulement via Siri). L’abonnement est lié à un seul identifiant Apple (pas d’abo famille avec ce type de service ), mais pour le reste, il n’y a pas de limitations particulières. Au passage, il est désormais possible de demander à Siri de jouer une playlist spécifique en fonction d’évènements particuliers. L’abonnement Voice Plan est immédiatement disponible.

L’abonnement de base à Apple Music passe désormais à 4,99 euros/mois, à l’instar d’Apple Arcade et d’Apple TV+