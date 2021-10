Apple TV+ a mis en ligne un nouveau teaser pour The Tragedy of Macbeth, le prochain film de Joel Coen. Il comprend Denzel Washington et Frances McDormand au casting.

Nouveau teaser pour The Tragedy of Macbeth

La première annonce pour The Tragedy of Macbeth sur Apple TV+ remonte à mai dernier. Apple avait partagé quelques informations sur le casting. Outre Denzel Washington et Frances McDormand, il y aura Bertie Carvel, Alex Hassell, Corey Hawkins, Kathryn Hunter, Harry Melling et Brendan Gleeson. Le film réunit des collaborateurs habituels de Joel Coen, notamment Bruno Delbonnel comme directeur de la photographie, Mary Zophres comme costumière et une partition de Carter Burwell. En plus de la réalisation, Joel Coen produit le film avec Frances McDormand et Robert Graf. Le film est une production de A24 et IAC.

The Tragedy of Macbeth sortira le 25 décembre prochain dans quelques cinémas américains. Il faudra attendre le 14 janvier 2022 pour l’avoir en streaming sur Apple TV+ dans les différents pays où le service est disponible. Pour ceux qui se posent la question, la sortie dans quelques cinémas américains a lieu pour être éligible aux Oscars. Quant à la France, une sortie dans nos salles ne serait pas possible à cause de la chronologie des médias. Une sortie au cinéma impliquerait un délai de trois ans pour avoir le film sur Apple TV+.