Apple a annoncé de nouveaux coloris pour le HomePod mini lors de sa keynote. Il y a orange, jaune et bleu, en plus des coloris d’origine, à savoir blanc et gris sidéral. Il n’y a aucune autre nouveauté, il s’agit seulement d’un changement esthétique.

Le HomePod mini a le droit à trois nouveaux coloris

« En plus d’offrir une qualité de son exceptionnelle, le HomePod mini donne accès au catalogue international d’Apple Music comptant plus de 90 millions de morceaux, et fonctionne en parfaite synergie avec tous les appareils Apple. C’est l’enceinte connectée idéale pour tous les possesseurs d’iPhone », explique Bob Borchers, vice-président du marketing mondial chez Apple. « Avec ses nouveaux coloris éclatants, le HomePod mini trouvera sa place dans tous les styles d’intérieurs, qu’il enrichira d’un excellent son, de la puissance de Siri et de commandes simples et sécurisées pour les maisons connectées, tout en respectant la confidentialité ».

Les nouveaux coloris pour le HomePod mini seront disponibles à partir de novembre, sans date plus précise pour l’instant. Ce sera disponible en Allemagne, en Australie, en Autriche, au Canada, en Chine, en Espagne, en France, à Hong Kong, en Inde, en Irlande, en Italie, au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, à Taïwan, au Royaume-Uni, et aux États-Unis. Le prix sera toujours de 99 euros pour l’enceinte connectée d’Apple.