Apple propose à la vente un nouveau produit, à savoir une chiffonnette qui coûte la modique somme de 25 euros. C’est à se demander qu’est-ce qui peut bien justifier un tel prix pour ce type de produit.

Une chiffonnette Apple maintenant en vente

« Constituée d’un matériau non abrasif doux au toucher, la chiffonnette nettoie n’importe quel écran Apple, y compris ceux en verre nano‑texturé, de façon efficace et sûre », indique la description du produit. Apple fait savoir qu’elle peut être utilisée avec tous ses iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et iPod. Il est également possible de l’utiliser sur l’écran Pro Display XDR.

Si vous voulez une chiffonnette Apple, vous savez ce qu’il vous reste à faire. Rendez-vous sur l’Apple Store en ligne et commandez un exemplaire à 25 euros. Apple fait savoir que les premières livraisons auront lieu le 26 octobre.

Sans surprise, plusieurs personnes se moquent de la chiffonnette d’Apple et de son prix :

Le plus drôle dans la chiffonnette a 25 € d’Apple, c’est de se dire qu’il y aura des clients pour l’acheter et se justifier ce choix 😅 — David L. 🤖 over QUIC 🤖 (@davlgd) October 18, 2021

MDRRR 25 balles les « chiffonnette » toujours dans l’abus apple #AppleEvent pic.twitter.com/Td77zxLGW4 — josherk (@JoshuaWitkowsk3) October 18, 2021