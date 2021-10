Apple prépare un casque AR/VR et la production de celui-ci ne devrait pas débuter avant la fin de 2022, selon Ming-Chi Kuo. Cela impliquerait une commercialisation à la même période ou au début de 2023.

Un délai pour la production du casque AR/VR d’Apple

Il s’agit en soi d’un retard parce qu’Apple avait prévu de lancer la production à grande échelle à compter du deuxième trimestre de 2022. Mais le groupe cherche à avoir un logiciel, un écosystème et des services complets selon Kuo. Et tout ne serait pas encore au point, d’où le délai de quelques mois.

Selon l’analyste, Apple dispose des meilleures solutions de conception industrielle pour un casque de réalité mixte en raison de la complexité du produit et de la nécessité d’un ajustement confortable. Kuo ajoute qu’Apple doit relever un défi important en matière de design car la société souhaite aller au-delà des jeux avec son système de réalité augmentée et de réalité virtuelle.

Les précédentes rumeurs ont fait état que le casque d’Apple devrait plus ou moins avoir un design proche de l’Oculus Quest. Il aurait toutefois un look un peu plus épuré avec des tissus et des matériaux légers afin de profiter d’un ajustement confortable. Le casque aurait deux écrans 8K et une série de caméras pour la détection des yeux, de la tête et d’autres fonctions de réalité augmentée. Le produit dépendrait de l’iPhone et Apple serait en train d’expérimenter plusieurs méthodes de saisie.

Les rumeurs évoquent également une paire de lunettes connectées. Mais pour le coup, elles ne sortiraient pas tout de suite. Leur sortie n’interviendrait pas avant 2025.