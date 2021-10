Apple a dévoilé hier ses nouveaux modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces, mais ce sont finalement surtout les processeurs M1 Pro et M1 Max qui ont tenu la vedette. Apple a t-il vraiment « cassé le game » comme on l’entend de plus en plus souvent depuis hier soir ? Si l’on se fie aux specs et aux perfs du CPU, pas forcément à vrai dire, malgré les 57 milliards de transistors du M1 Max, le cache d’instruction L2 doublé (24 Mo) et la bande passante mémoire en 512 bits et 400 Go/s (jusqu’à 64 Go de RAM géré par la puce). Il faut dire que l’architecture du M1 Max reste bien globalement celle du M1 premier du nom à priori (il faudra attendre des tests plus poussés pour pouvoir l’affirmer totalement). On est toujours sur 8+2 cœurs de CPU accompagné d’un Neural Engine à 16 cœurs, et la mémoire est toujours unifiée (le CPU et le GPU peuvent y accéder).

En revanche, le bond de performances est proprement spectaculaire sur le terrain du GPU intégré. Ce dernier dispose de 2 048 unités d’exécution sur le M1 Pro, capable de gérer 49 512 threads, ou le double pour le M1 Max, soit des performances de 5,2 Tflops (Pro) et 10,4 Tflops (Max) et de 164 GTexels/s – 82 GPixels/s (M1 Pro) et 328 GTexels/s – 164 GPixels/s (M1 Max). Aucun autre GPU intégré n’arrive ne serait-ce qu’à la cheville des nouvelles puces d’Apple. La firme de Cupertino annonce que la puissance graphique de ses processeurs permet de gérer jusqu’à 30 flux 4K ProRes 422 ou 7 flux 8K ProRes 422. Mazette !

Ces GPU intégrés sont de telles bombes qu’Apple n’hésite pas à faire la comparaison avec des PC équipés de cartes graphiques dédiés, comme le Lenovo Legion 5 et sa RTX 3050 Ti (5Tflops) ou le MSI GE76 Raider équipé de la GeForce RTX 3080 (version mobile/ 20 Tflops). Ce comparo permet aussi à Apple de frimer avec le ratio consommation/perfs. Les nouveaux MacBook Pro affichent des perfs sensiblement identiques aux PC ci-dessus en consommant trois fois moins d’énergie (50 watts contre 150 watts), ce qui permet au passage d’assurer une autonomie record (jusqu’à plus de 20 heures sur le MacBook Pro 16 pouces).