Une fois n’est (vraiment) pas coutume, une nouveauté d’Apple Arcade ne sort pas un vendredi. NBA 2K22 Arcade Edition vient de débouler dans le service par abonnement d’Apple, et globalement 2K n’a pas changé une formule qui marchait déjà très bien avec la mouture 2K21. Les animations sont encore plus détaillées, les équipes de la NBA ont été actualisées avec des recrutements de la dernière saison, le mode coaching permet de gérer une équipe de NBA, de nouveaux modes de jeu jeu ont été rajoutés (MyCourt, MyCarreer, Association Mode, MyCOURT, Blacktop, en plus du Quick Match habituel) et la partie création de joueur s’est considérablement développée.

Pour le reste, il s’agit toujours du même gameplay à la fois très accessible mais pourtant « réaliste », plus « arcade » en somme. Le mode multijoueurs est bien sûr toujours présent (1 vs 1) et les manettes externes sont reconnues.