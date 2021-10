Les AirPods 3, annoncés hier par Apple, abandonnent le support de plusieurs iPhone, iPad et iPod touch qui pouvaient jusqu’à présent se connecter aux écouteurs de deuxième génération.

Les AirPods 3 abandonnent certains iPhone et iPad

Sur son site, Apple fait savoir que les AirPods 3 ne fonctionnent pas avec les iPhone 5s, iPhone 6 et iPhone 6 Plus. L’iPad mini 2 et l’iPad mini 3 ne font également pas partie de la liste, tout comme le premier iPad Air et l’iPod touch de 6e génération. Cela s’explique par le fait que certaines fonctionnalités requièrent au minimum iOS 13 et les appareils cités ne peuvent pas installer cette version. Ils se contentent d’iOS 12.

Ceux qui ont encore l’un des iPhone ou iPad présents dans la liste ne pourront pas utiliser les AirPods 3. Ils devront rester sur la génération précédente. Celle-ci est d’ailleurs toujours en vente au prix de 149€, contre 199€ pour la nouvelle.

Les AirPods 3 s’inspirent du design des AirPods Pro et prennent en charge l’audio spatial avec suivi dynamique des mouvements de la tête. Il y a également la résistance à l’eau et à la transpiration. Un autre point positif est l’autonomie, à savoir 6 heures contre 5 heures pour les AirPods 2 et 4h30 pour les AirPods Pro. Aussi, le boîtier de charge permet de tenir 30 heures au total, contre 24 heures pour les autres modèles.