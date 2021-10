Ceux qui ont été les premiers à commander un MacBook Pro M1 Pro ou M1 Max recevront leur commande la semaine prochaine. Mais pour les autres, le délai peut passer à novembre voire à décembre…

En France, un MacBook Pro M1 Pro ou M1 Max ne sera pas livré avant la mi-novembre ou la fin novembre selon la configuration choisie. Mais c’est un peu plus délicat aux États-Unis où la livraison n’aura pas lieu avant le mois de décembre. La situation a cependant évolué et certains clients ont vu leur commande passer de décembre à novembre.

Oooh what a treat!! Also got an updated delivery date for my M1 Max Mac! From Dec to Nov 🙏🏻 anyone else? pic.twitter.com/qyABs8HG3j

— iJustine (@ijustine) October 19, 2021