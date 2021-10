Celle là, il fallait la faire… et il l’a fait ! Le développeur Chris Jones, sans doute déçu de ne pas pouvoir sortir les milliers de dollars nécessaires à l’achat d’un des derniers MacBook Pro 14 et 16 pouces, a décidé de programmer l’application compatible macOS Notch Pro. Cette dernière rajoute une belle encoche tout en haut de l’écran, ce qui donnera l’illusion imparable que vous venez de craquer pour le dernier bébé d’Apple ! Il est même possible de modifier la taille de l’encoche (car tout le monde le sait bien, plus c’est grand plus grand est le plaisir).

I slept a courageously small amount last night to bring y’all the notch lifestyle on any Mac! https://t.co/TNGsI3Q75Z — Chris Jones (@cmsj) October 19, 2021

Evidemment, tout cela tient de la blague et réclame une bonne dose d’autodérision pour bien en savourer la teneur (nous, on adore !). Gageons que les trolls et les haters sauront aussi y trouver leur compte, même si c’est dans un objectif moins « bon enfant ».