L’encoche du MacBook Pro ressemble beaucoup à l’encoche Truedepth des iPhone, et pourtant, les nouveaux MacBook ne proposent pas la fonction de déverrouillage facial (Face ID). La ressemblance n’est pas seulement esthétique : le journaliste David Pogue a publié un tweet montrant les composants internes de cette encoche, et tout porte à croire qu’Apple souhaitait y intégrer Face ID… avant de faire marche arrière au tout dernier moment. Outre le capteur caméra 1080p (FULL HD), l’encoche contient en effet un capteur TrueTone (pour les rendu fidèle des couleurs dans toutes les conditions d’éclairage), le capteur de luminosité, et un LED précisant que la caméra est en marche.

